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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aydın'da lokantada mutfak tüpü patladı

Aydın'da lokantada mutfak tüpü patladı

- İtfaiyenin çalışmasından detay - Patlama sonrası dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındıAYDIN (AA) - Aydın 'da lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda bulunan lokantanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekibi, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.Dumandan etkilenen iş yeri sahibi Ayfer Kahraman ve annesi Melek Dündar, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlama sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

Polis Hastane Mutfak Tüpü Yangına Müdahale 

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