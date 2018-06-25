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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın’da köylüler Cumhur İttifakı’nın zaferini böyle kutladı Video

Aydın’da köylüler Cumhur İttifakı’nın zaferini böyle kutladı Video

KÖYDEKİ KUTLAMALAR

Havai Fişek Bayram Havası 

-KÖY MEYDANINDA TOPLANAN YÜZLERCE KİŞİ
-HAVAİ FİŞEK ATIŞLARI
-DAVUL ZURNA
-OYNAYANLAR
-TOP ATIŞLARI
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER
-ANONS

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin ilk başkanı seçilmesi coşkuyla kutlanıyor. Aydın Şehir merkezinin yanı sıra köylerde Erdoğan’ın zaferi bayram havasında kutlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan hayranlığı ile bilinen ve köydeki, 1200 seçmenin neredeyse tamamının Erdoğan’a oy verdiği Köşk İlçesi’ne bağlı Ilıdağ Mahallesi’nde özel kutlama düzenledi.
Yediden yetmişe herkesin köy meydanında toplandığı köyde kadını erkeği çocuğu çoluğu herkes Erdoğan’ın zaferini kutladı. Davul zurna eşliğinde havai fişeklerle başlayan kutlamalarda köylüler top atışları da yaptı. Aydın’da kutlama programları devam ediyor.
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