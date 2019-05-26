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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Aydın'da kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor - AYDIN İzle

Aydın'da kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor - AYDIN İzle

- Aydın 'da kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyor - Çocuklardan genel detay görüntü - Kaybolan Fatma Bakaç'ın fotoğraflarından görüntü - Kızı Deniz Bakaç ve down sendromlu Latife Bakaç ile röportaj Aydın 'da kayıp ihbarı yapılan kadın aranıyorAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor.Yedieylül Mahallesi'ndeki evinden 21 Mayıs'ta ayrılan Fatma Bakaç'tan (53) haber alamayan kızı Deniz Bakaç (23), 23 Mayıs'ta polise ihbarda bulundu.Kayıp ihbarı üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.Deniz Bakaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce babasının annesiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirterek, kazanın ardından annesinin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyledi.

Annesinin akrabalarına gitmiş olabileceği düşüncesiyle polise geç ihbarda bulunduğunu belirten Bakaç, "Telefonunu evde bırakmış. Belediyeye gidiyorum diye evden ayrılmış. Belediyede yakalarım diye gittim ama bulamadım. Daha sonra arkadaşlarını ve akrabalarını aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Salı gününden beri annemi arıyoruz. Şu an annemin can güvenliğinden çok endişe ediyorum." diye konuştu.
Down sendromlu Latife Bakaç da annesini çok özlediğini ifade ederek, bir an önce bulunmasını istedi.

Psikoloji Can Güvenliği Trafik Kazası Polis Ekipleri Irak 

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