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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aydın'da karpuz yüklü kamyonet devrildi Haberi

Aydın'da karpuz yüklü kamyonet devrildi Haberi

- Olay yerinden genel detay görüntüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde karpuz yüklü kamyonet devrildi.Alınan bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyreden İsmail Küçükdemir idaresindeki 20 H 1376 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Yenikent kavşağında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilen kamyonetteki karpuzlar yola saçıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ölü veya yaralananın olmadığı kazada, yola saçılan karpuzlar karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Karayolları Polis Polis Ekipleri Direksiyon 

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