Aydın’da kar 8 Mahallenin yolunu kapattı



- Aydın’da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ile kapanan 8 Mahallenin yolları sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla Büyükşehir ekipleri tarafından açıldı. Aydın’ın Nazilli Aşağı Yakacık, Kuyucak Yukarı Kayacık, Yeşildere Musakolu, Taşoluk ve Belenova, Buharkent Ericek ve Gündoğan Mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ekipleri tarafından gece boyunca yapılan çalışmalar sonucu açıldı. Kış mevsiminde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan yoğun kar yağışına karşı gece boyunca mücadele ederek yolları açtı. Ulaşımın sorunsuz olarak sağlanması için çalışma gerçekleştiren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaları bitirdi. İş makineleriyle yapılan müdahalelerle ekipler sabaha kadar çalışarak yoğun kar yağışının görüldüğü Nazilli'nin Aşağı Yakacık; Kuyucak'ın Yukarı Yakacık, Yeşildere, Musakolu, Taşoluk, Belenova; Buharkent'in Ericek ve Gündoğan mahallerindeki yolları ulaşıma açtı. Yolların açılmasının ardından buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapan ekipler, sabah saat 6 itibarıyla çalışmaları bitirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, meteorolojik veriler değerlendirilerek olası olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için kış boyunca hazır bekletileceği öğrenildi. (OD)

