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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Kamyonla otomobil çarpıştı - 1 yaralı - Kaza yerinden detaylarAYDIN (AA) - Aydın 'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Alaattin Çakmaz'ın kullandığı 29 DA 585 plakalı kamyon, Aydın - İzmir kara yolunun 28. kilometresinde Yusuf Pelit yönetimindeki 09 ABZ 61 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Pelit, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis 

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