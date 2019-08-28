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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın'da kamyon devrildi: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Devrilen kamyondan görüntü AYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde lastiği patlayan kamyon devrildi, sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Söke'den Aydın yönüne giden Ekrem Yıldız yönetimindeki 26 UF 871 plakalı baharat yüklü kamyon, Argavlı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.Kazada hafif yaralanan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bir süre trafiğe kapatılan yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sağlık Ekipleri Trol 

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