Aydın'da işçileri taşıyan otobüs alev alev yandı

( AYDIN - 1) AYDIN - Efeler ilçesinde seyir halindeki işçileri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı. İçerideki yolcular tahliye edilmesi ile birlikte otobüs alev topuna döndü. Yangınla birlikte otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın nedeniyle istasyon bulvarı trafiğe kapatıldı.
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