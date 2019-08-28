Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı (4)

Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı (4)

- Olay yerinden görüntü - Yangından görüntü - İtfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü - Devrilen otobüsten görüntü - Aydın 'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı - Aydın 'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 44 kişi yaralandı - Yenipazar yol ayrımında işçileri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüAYDIN (AA) - Aydın 'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 44 kişi yaralandı.M.Y'nin kullandığı 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın - Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kazada yaralanan 1'i ağır 44 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olay yerine gelerek bilgi aldı.Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaya, otobüsün önüne çıkan bir köpeğin neden olduğunu, kazada can kaybının olmadığını söyledi.

Hastane Servis Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı