Aydın’da intihar girişimi... Mutfak tüpünü açarak hayatına son vermek istedi

-Polislerin eve balkondan itfaiye merdiveni ile girmesi

-İntihar girişiminde bulunan Cihan S.'nin apartmandan çıkartılması

-Olay yerinden genel görüntüler devam



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da Cihan S. (38) intihar girişiminde bulundu. Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 213 sokak’ta saat: 21.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden Cihan S. evinin tüm kapı ve pencerelerini kapatarak mutfak tüpünü açtı. 155 Polis İmdat hattını arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Cihan S.’yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de Cihan S.'nin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polisin ikna çabaları sonuçsuz kalınca 2 polis memuru itfaiye ekiplerinin merdivenini kullanarak evin balkonuna çıktı. Balkondan içeri giren polisler Cihan S.’yi ikna ederek aşağıya indirdi. Apartmandan dışarı çıkartılan Cihan S. gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

