Aydın'da ilk defa dikişsiz göz ameliyatı yapıldı

( AYDIN )- Göz içi basıncını dikişsiz ameliyatla düşürüp yaşlı şahsın yeniden görmesini sağladılar AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve yüksek göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybeden 65 yaşındaki Emin Yıldız isimli hastaya Aydın’da bir ilk uygulandı. Dikişsiz göz ameliyatı ile hastanın göz içi basıncı 34’ten 8’e düşürülerek hastanın ilaçsız olarak yeniden görmesi sağlandı. Ameliyattan sonra adeta yeniden dünyaya geldiğini belirten 65 yaşındaki Emin Yıldız Özel Aydın Göz Hastanesi’ne teşekkür ederken ameliyatı yapan Op. Dr. Can Demir bu operasyon ile Aydın’da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yüksek göz tansiyonu (Glokom) hastası olan Nazillili 65 yaşındaki Emin Yıldız, Özel Aydın Göz Hastanesi’nde devrim niteliğindeki dikişsiz ameliyat sonrası kör olmaktan kurtuldu. Hasta uygulanan ameliyatla tüm ilaçlarını kullanmayı bırakıp, yeniden eskisi gibi görmeye başladı.

4 farklı ilaç kullandığı için göz kuruluğu, bulanık görme, şişkinlik, kirpik uzaması, göz altında morluk gibi şikayetler yaşayan Emin Yıldız, Türkiye’de çok az yerde yapılabilen dikişsiz glokom ameliyatıyla yeniden ışığa kavuştu. Ameliyatın ardından eski günlerine dönen Emin Yıldız, “Çok şükür şikayetlerimden kurtuldum. İlaçlarla göz tansiyonum düşmüyordu ve görmem git gide azalıyordu. Artık ilaç kullanmıyorum ve eski sağlığıma kavuştum” diyerek doktoru Can Demir’e teşekkür etti. “Devrim niteliğinde bir operasyona imza attık” Operasyonu ‘Devrim niteliğinde bir ameliyat’ olarak özetleyen Özel Aydın Göz Hastanesi Operatör Doktoru Can Demir, hastası Emin Yıldız’ın kısa süre içinde tüm şikayetlerinden kurtulduğunu söyledi.



Demir ameliyatla ilgili açıklamasında “Hastamız düşmeyen göz tansiyonu (Glokom) şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Geldiğinde 4 adet göz tansiyonu ilacı kullanıyordu. Buna rağmen göz içi basıncı yüksekti. Hastamıza ameliyat olmasını önerdik. Aksi halde hastamız birkaç ay sonra görmesini tamamen kaybedecekti. Hastamıza dikişsiz göz tansiyonu ameliyatını başarıyla uyguladık. Bu ameliyat göz tansiyonu ameliyatları içerisinde devrim niteliğindeydi. Çünkü hastaya zarar vermeden, çok az riskle ameliyat yapılabiliyor. Dikişli göz ameliyatları hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında çok ciddi komplikasyonlara sahip. Göz içine yerleştirilen tüpler kısa orta dönemde tıkanma sorunları yaşanmasına sebep oluyor ve bir proteze ihtiyaç duyulması nedeniyle çok tercih edilmiyor. Yaptığımız dikişsiz göz tansiyonu ameliyatında ise her hangi bir protez kullanılmıyor, gözün dış yüzeyinde herhangi bir kesi oluşturmadan direk korneal dokudan göz içine giriliyor. 360 derece trabeküler kanal açılıyor ve hastanın göz içi basıncı kısa sürede düşürülüyor” diye konuştu.

“Bir gün sonra taburcu oluyor” Dikiş kullanılmadan konforlu bir şekilde gerçekleştirilen ameliyattan bir gün sonra hastanın evine gidip normal yaşantısına devam ettiğini belirten Dr. Can Demir, “Bilimsel veriler ameliyat başarısının yüzde 90’nın üzerinde olduğunu gösteriyor. Göz tansiyonu ameliyatları içerisinde devrim niteliğinde bir ameliyat. Çünkü göz tansiyonu hastaları çok sayıda ilaç kullanıyor, ilaçlara bağlı olarak göz yüzeyinde kuruluk, bulanık görme gibi yan etkiler yaşıyor. Göz alerjisi problemiyle karşılaşılıyor. Kirpikler uzuyor, göz altlarında morarmalar meydana geliyor. Ayrıca uzun dönemde kalp-akciğer sistemi içinde bu ilaçların olumsuz etkileri olabiliyor. Mikro invaziv, çok daha kolay, hiçbir proteze ihtiyaç duymadan yapılan bu ameliyat hastalar için büyük şans. Eğer glokom ilaçları hastaya bir yan etki oluşturuyor ve birden fazla ilaç kullanmasına rağmen göz tansiyonu düşmüyor ise yapacağımız göz muayenesiyle bunu değerlendirdikten sonra uygunsa bu ameliyatı birinci tercih olarak uyguluyorum” ifadelerine yer verdi. (İK-Y)