Aydın’da “Hayat Oluyoruz” ilik ve kan bağışı kampanyası başladı İzle

-Başkan Çerçioğlu açıklama

-Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü açıklama

-Kan veren vatandaşlar

-genel ve detay



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen “Hayat Oluyoruz” isimli ilik ve kan bağışı kampanyası başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki Ebru Çelen’i ziyaretinde, binlerce vatandaşın ilik ve kan beklediğinin altını çizerek, Türkiye çapında bir kampanya başlattıklarını ve ilik nakli bekleyen hastalar için “Hayat oluyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Kampanya için Kızılay tırı Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda ilik donörü olmak ve kan vermek isteyenlere hizmet vermeye başladı.

Kızılay tırını ziyaret eden Başkan Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi personeli başta olmak üzere tüm vatandaşlardan, başta Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen olmak üzere ilik nakli bekleyen herkes için donör olmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “Kampanyamızı başlattık. Tüm Aydın halkına Türkiye’ye, dünyaya sesleniyoruz. Lütfen hayat verin, destekleyin. Ben inanıyorum Ebrumuz için mutlaka ve mutlaka bir donör bulunacağını düşünüyorum. Bugün gerçekten büyük bir ilgi var. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Özellikle değerli basın mensuplarına çok büyük iş düşüyor. Sizin de şimdiden verecek olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çerçioğlu dün hastanede ziyaret ettiği ilik bekleyen Ebru Çelen’in moralinin çok iyi olduğunu belirterek, “Yeter ki siz desteğinizi eksik etmeyin” diye konuştu.

Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ise, “Büyükşehir Belediyemizin başlattığı kampanya aslında isimsiz birçok hastamızın her gün beklediği kan ve kan ürünleri artı kök hücre konusunda duyarlılığı arttırmak için tüm halkımıza bir çağrıdır. Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi olarak zaten her gün yaptığımız kök hücre ve kan bağışı çalışmalarımıza bize Aydın’daki Büyükşehir başta olmak üzere, tüm belediyelerimizin destekleri için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 4-5 gün burada, takip eden günlerde diğer ilçelerde araçlarımızla olacağız. Bir gün hepimiz hasta olabiliriz. Burada ismi geçen hastalarımız ismini duyurabilmiş hastalarımız. Türkiye’de isimsiz birçok hastamız var. Ben tüm bağış yapan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



