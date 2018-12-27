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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'da Hatalı Sürücülere Yaşam Tüneli ile Eğitim

Aydın'da Hatalı Sürücülere Yaşam Tüneli ile Eğitim

- Uygulamadan detay görüntüler - Sürücü Nuri Ülker'in konuşması - Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu'nun konuşmasıAYDIN (AA) - Aydın 'da polis ekiplerinin insansız hava aracı ile tespit ettiği hatalı sürücüler, Yaşam Tüneli'ne girerek eğitim aldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Yaşam Tüneli Projesi kapsamında Aydın - Muğla yolu üzerindeki uygulama noktasında, içinde afiş ve videolu sunumun yapıldığı Yaşam Tüneli çadırı kurdu.Proje kapsamında drone ile kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasında durdurularak Yaşam Tüneli'nde eğitime alındı.Trafik kuralları hakkında bilgilendirilen sürücüler, kurallara uymayanların olası bir kazada neler yaşayabileceklerini anlatan videoyu izledi.Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, yaptığı açıklamada trafik kültürü ve bilinci oluşturmak istediklerini, bunun için sadece ceza kesmenin değil eğitim vermenin de gerekli olduğuna işaret etti.Emniyet kemeri takmadığı belirlenen ve Yaşam Tüneli'ne alınan sürücü Nuri Ülker, polisin durdurmasıyla ceza kesileceğini düşündüğü belirterek, "Eğitim verileceği söylenince şaşırdım. Arabada sıkış tepiş gittiğimiz için takamadık. Bundan sonra daha dikkatli ve duyarlı olup emniyet kemerini takacağız. Bu uygulamanın faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kural İhlali İnsansız Hava Aracı Hatalı Sürücü Emniyet Kemeri Polis Ekipleri 

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