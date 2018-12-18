Aydın’da hastanede trafo yangını Haberi

-tahliyelerden görüntü

-bekleyen vatandaşların görüntüsü

-hastanın ambulans ile götürülmesi

-detaylar



( AYDIN -1) AYDIN



– Aydın'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin trafolarında yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bazı hastalar, başka hastanelere sevk edildi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin trafolarında yangın çıktı. Yangın sonrası hastanenin bazı bölümlerine elektrik verilemediği için 2. ve 3. katlardaki hastalarla yoğun bakımdaki bazı hastalar başka hastanelere sevk edildi. Şu anda yangının kontrol altına alındığı, herhangi bir sıkıntının olmadığı, meydana gelen arıza giderilinceye kadar hasta kabulü yapılmayacağı, başka hastanelere sevk edilen hastaların da tedavilerinin diğer hastanelerde devam edeceği belirtildi.

