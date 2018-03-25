Aydın'da develer zeytin dalıyla güreşti

-Deve güreşi detay

-Alandan detay



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Karacasu ilçesinde ilk kez düzenlenen deve güreşlerinde develer, sırtlarına bağlanan zeytin dallarıyla güreşti. İlçeye bağlı Cuma mahallesinde güreş sahasında Karacasuspor Kulübü yararına tertip komitesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karacasu Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 1. Karacasu Afrodisias Deve Güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Deve güreşleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Afrin için yapılan dualarla başladı.

Develer Afrin harekatını simgeleyen zeytin dalları ile mücadele ederken Afrin harekatı ile ilgili pankartlar da dikkat çekti. Karacasu Cuma Mahallesinde Karacasu Belediyesinin düzenlemesini yaptığı sahada gerçekleştirilen deve güreşleri çevre ilçelerden gelen vatandaşların da katılımıyla renkli görüntüleri eşliğinde yoğun katılımla yapıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı güreşleri, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Başkan Yardımcısı Erdinç Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, CHP İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, MHP İlçe Başkanı Gökhan Kurt, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Dinç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar takip etti.

