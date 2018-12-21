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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Aydın’da deve heykeli açıldı

Aydın’da deve heykeli açıldı

-Kadın Mehter Takımı görüntüsü

Hafta Sonu Deve Güreşi Yerel Seçimler Güreş Yerel Seçim 

--Alandan Görüntüler
--Başkan Çerçioğlu'nun gelmesi
--Halk Oyunları
--Konuşmalar
--Heykelin açılışı

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi’nde yaptırılan birebir ölçülerdeki deve heykelinin açılışı gerçekleştirildi.
Aydınlı heykeltıraş Mustafa Tuncay tarafından 3 ayda tamamlanan, 2,5 metre yüksekliğinde 3 metre uzunluğundaki fiberglas malzemeden yapılan Deve Heykeli’nin açılışı için tören düzenlendi.
Umurlu Mahallesi Bayramyeri mevkiindeki deve heykelinin açılışı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Aydın Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, törende yaptığı konuşmada Umurlu’ya yapılan deve heykeli için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, yerel bir gazeteden ilk deve güreşinin1911 yılında Umurlu’da yapıldığını öğrendiğini belirterek, “107 yıl sonra biz tekrar burada, bu anının yaşaması için gelecek nesillere bu kültürümüzü aktarmak için bu deve heykelini yaptık. Tabi ki bu konuda deve sever arkadaşlarımız bize çok destek oldu” diye konuştu.
Başkan Çerçioğlu konuşmasında hafta sonu Ilıcabaşı’nda yapılacak olan Deve Güreşleri’ne tüm vatandaşları davet etti. Çerçioğlu ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Umurlu’ya yaptığı yatırımlardan bahsederek, “ Beş yıldır sizlerle beraber hizmet ediyoruz. Önümüzde kısa bir süre sonra yerel seçimler var. Ben bu zamana kadar vermiş olduğunuz destekten dolayı minnet duygumu ifade etmek istiyorum” diyerek yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Fatih Atay tarafından deve heykelinin kurdelesi alkışlar eşliğinde açıldı. (OD-MB-Y)
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