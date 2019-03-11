Aydın’da deniz sezonu başladı İzle

-YÜRÜYÜŞE ÇIKANLAR

-KUMDA YATANLAR

-DENİZDE YÜZENLER

-GENEL VE DETAYLAR

-VATANDAŞLARLA RÖP



( AYDIN )- Doğu’da kar, Aydın’da bahar, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti AYDIN



- Türkiye’nin doğu bölgesinde ağır kış şartları devam ederken ülkenin batısında yer alan Aydın’da artan sıcaklarla birlikte deniz sezonu da başladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahilde alıp mart ayında denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 23 dereceye kadar yükseldiği Aydın’ın Didim ilçesinde henüz turizm yoğunluğu başlamasa da vatandaşlar deniz sezonunu açtı. Öğlen saatlerinde Altınkum Plajı’na akın eden vatandaşlar mart ayında güneşin ve kumun tadını çıkarırken bazı kişiler denize girip yüzdü. Mart ayında güneşin, sahilin ve denizin tadını çıkaran vatandaşların görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.

