Aydın’da Çerçioğlu, rakibini bekliyor

-Aydın Büyükşehir ve Atatürk meydanı Genel görüntü (drone ile)

-Aydın Adanan Menderes Bulvarı ve şehrin havadan dronla çekilmiş görüntüsü

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun pazar yerlerinde halkal kucaklaşması

-Çerçoğlu'nun pazarfda alıveriş yapması

-Özlem Çerçioğlu ile makamda özel röp



( AYDIN )- “Partilerin içişlerine karışmak haddim değil, ama biz alandayız” AYDIN



- Yerel seçimlere sayılı günler kala, ülke genelinde siyaset hareketlenirken, Aydın Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayını bekliyor. Kendisinin de rakibini beklediğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı e CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, “Partilerin içişlerine karışmak haddim değil ama biz alandayız” dedi.

Seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen kendisinden başka Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklanmaması da değerlendiren Özlem Çerçioğlu, “Tabii o onların sorunu. Ben bir partinin veya partililerin iç işine karışmak benim haddime değil, o onların problemi. Biz işimize bakarız, çalışmamıza bakarız. Biz bugün çalışmıyoruz ki, biz büyükşehir olarak 5 yıldır çalışıyoruz, beş yıldır sahadayız. Öyle 100 günle çalışmakla o iş olmaz. Çünkü vatandaş seçim için gittiğin zaman bunu biliyor. Beş yıldır yanında kim varsa, desteğini ona veriyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi” ifadelerini kullandı. Aydın’da 2 dönem milletvekilliği, bir dönem Aydın Belediye Başkanı ve 2014 yılından sonra da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak siyasetin içinde olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, seçime hazır olduğunu söyledi.



Türkiye’de adaylığı ilk açıklanan isimlerden biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Benim adaylığım uzun süre önce açıklandı. Tabi ki biz beş yıldır sahadayız. Benim ikinci dönem belediye başkanlığım, onu da katarsak 10 yıldır sahalardayız. Ondan önce iki dönem milletvekilliğim var. Aydın’ın sorunlarını en iyi bilen kişilerden bir tanesiyim. 10 yıldır da Aydın’ı karış karış geziyoruz ve il genelindeki bütün sorunları biliyoruz. Bu sorunlar beş yıllık on yıllık sorunlar değil, 20 yıllık sorunlardı. Biz bu sorunları birer birer ele aldık ve çözdük” dedi.

“Sosyal belediyecilik önceliğimiz” Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin aynı zamanda kurucu belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek “Biz ilk büyükşehir olduğumuzda beş yıl önce, üzülerek ifade etmek istiyorum ki 60 tane köyün suyu yoktu. Aydın gibi bir yerde su sorunu vardı. Yolları yoktu, asfalt yoktu. Şu anda Aydın’da su sorunu olan köyümüz kalmadı. Bütün yolları asfaltladık. Tabi daha yapacak çok işimiz var. Biz bunlara devam edeceğiz. Tabi bütün belediye başkanları asfalt yapar, alt yapı, üst yapı yapar. Bunlar zaten belediye başkanlarının asli görevidir. Ama benim özellikle üzerine hassasiyetle durduğum, sosyal belediyeciliktir. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın sürekli yanındayız. Gençlerin, kadınların, çocukların, engellilerin, yoksulların yanındayız. Özellikle yoksullara uyguladığımız çok ciddi sosyal politikalar var. Ben bu konuda çok iddialıyım. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki belediyelerin içinde en iyi sosyal belediyeciliği uygulayan belediyelerden bir tanesidir. Aydın’da yaşıyorsanız çok şanslısınız. Asla soğuktan üşümezsiniz, karnınız aç yatağa girmezsiniz. Biz her zaman fakir fukara, garip gurabanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Her zaman çiftçimizin yanında olduk” Görev süresince Aydın’da yaşayan herkesin yanında olmaya çalıştığını ve özellikle çiftçinin sorunlarına özel ilgi gösterdiklerini ifade eden Çerçioğlu, “Aydın’ın ekonomisinin yüzde 51’i tarıma dayalıdır. Maalesef çiftçi şu anda çok zor durumda. Girdi maliyetleri çok yüksek. Biz her zaman çiftçimizin üreticimizin yanında olduk. Lafla yanında olmadık, icraatlarımızla yanında olduk. Eğer köylümüzün herhangi bir ürünü elinde kalırsa büyükşehir belediyesi alıcı oldu ve aldık. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıttık” diye konuştu.