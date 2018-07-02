Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın’da boğa güreşleri sezonu başladı... Boğalar Balıkköy arenasında çatıştı Video

Aydın’da boğa güreşleri sezonu başladı... Boğalar Balıkköy arenasında çatıştı Video

GÜREŞLERDEN GÖRÜNTÜ

Para Ödülü Gesi Güreş 

-ÇATIŞAN BOĞALAR
-ZAMAN ZAMAN KAÇAN BOĞALAR
-ÇATIM LİSTESİNE VE KARARLARA İTİRAZ EDENLER
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Ege Bölgesi’nde önemli bir Yörük kültürü olarak sürdürülen boğa güreşleri Balıkköy güreşleri ile başladı.
Yaz boyunca her hafta bir başka arenada gerçekleşecek olan güreşlerde sezonun ilk güreşini yapan boğalar aşırı sıcağa rağmen kıran kırana güreşti. Balıkköy Arenası’nda bu yıl 26.’sı düzenlenen güreşler aşırı sıcak ve aynı tarihte Karadeniz Bölgesi ve Muğla yöresi güreşlerinin de başlaması nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi. Güreşlere 130 boğa katılmasına rağmen seyirci yoğunluğunda geçen yıllara oranla düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde Balıkköy arenasında başlayan güreşler, minik, deste, orta başaltı ve baş güreşlerinin yanı sıra özel kupa güreşleri ile devam etti. Akşam saatlerine kadar devam eden güreşlerde zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Bazı boğa sahipleri çatım listelerine itiraz ederken bazı boğa sahipleri de masa hakemlerinin kararlarına tepki gösterdiler. Zaman zaman orta hakemlerle masa hakemlerinin de kararlarda anlaşamadığı güreşlerde boğalar aşırı sıcağa rağmen kıran kırana güreşip izleyenlerden tam not aldı. Bazı boğalar rakibinden korkup kaçarken sahipleri kaçan boğalarını zapt etmekte güçlük yaşadı. Güreşlerde dereye giren boğaların sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.

İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı