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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü - AYDIN

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü - AYDIN



: - Ekiplerin bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Alper Selviboy'un cesedi çevresinde inceleme yapması Aydın 'da bıçaklı kavga: 1 ölüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde iş arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Alper Selviboy ve iş arkadaşı Halil K, Horsunlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Halil K, yanında taşıdığı bıçakla Selviboy'a saldırdı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, Selviboy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Zanlı gözaltına alındı, ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Polis Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

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