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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'da apartman dairesinde yangın

Aydın'da apartman dairesinde yangın

- - Yangından detaylar - Söndürülen yerden detaylar - Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.Çeltikçi Mahallesi Ferit Sokağı'ndaki 4 katlı binada bulunan Mesut Bırakmaz'a ait dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Sobadan sızan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.Yangında binayı tahliye etmek isterken merdiven boşluğuna yayılan dumandan etkilenen Mesut Bırakmaz, İsmet Yemci, Hakan Öz ve İlayda Suzan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülen yangında dairedeki eşyaların tamamen yandığı tespit edildi.

Hastane Bild Irak 

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