Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydın’da antik eşya sergisi ilgi gördü

Aydın’da antik eşya sergisi ilgi gördü

Serginin açılışı

Çam Fıstığı Sergi Açılışı Kışla Irak 

-Sergide yer alan eserler
-Eserler hakkında bilgi verilmesi
-Gülizar Aydemir’in konuşması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki meraklının bir araya getirdiği antika eşyaların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Milli Aydın Bankası’nda açılışı gerçekleştirilen antik eşyaların yer aldığı sergi açılışına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.
Sergiyi düzenleyen antika meraklıları Gülizar Aydemir ve Ahsen Akcanlı, kendi ördükleri el işleri, doğadan topladıkları palmiye yaprağı ve çam fıstığı kabukların süslemesi ile elde edilen ürünlerin yanı sıra birçok antika eserin sergide yer aldığını söyledi.

Sergiyle 2018 yılının geride bırakılıp daha eskiye gidilebilmesinin amaçlandığını ifade eden Gülizar Aydemir, 1940 yılından halılar, dikiş ve nakışlar, eski haritalar ve çeşitli süs eşyaların mevcut olduğunu kaydetti.
Serginin gün içinde 10.00 ila 17.00 saatleri aralarında yıl başına kadar tüm halkın ziyaretine açık olduğu belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı