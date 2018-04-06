Aydın’da 7. İstihdam Fuarı açıldı

--İş başvurusu yapanlar

--Konuşmalar

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, iş arayanlarla işvereni buluşturmak amacı ile düzenlenen 7. Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarını açılışı yapıldı. Aydın’da faaliyet gösteren işyerlerinin nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması, işsizlerin durumlarına uygun iş bulmalarının sağlanması, iş arayan ve işverenlerin karşı karşıya getirilmesi, istihdamın korunması, artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanması için Aydın Atatürk Kent Meydanında 7’nci Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ile Kariyer Günleri etkinlikleri düzenlendi.

Yaklaşık 70 firmanın katıldığı istihdam fuarının açılışını Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, oda başkanları ve firma temsilcileri birlikte yaptılar. Törende konuşmaların ardından Aydın’da iş gücü piyasasına destek ve katkıda bulunan firma temsilcilerine plaket verildi.

Fuar ikin gün süre ile ziyaret edilebilecek ve iş başvurusu yapmak isteyenler firma stantlarında başvurularını yapabilecek. İstihdam fuarının açılışında konuşan İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi kadınlara ve gençlere istihdam anlamında çok büyük destekler verildiğini belirterek “İstihdam seferberliği artı iki istihdam seferberliği ile devam etmektedir. İşverenlerimize çok büyük avantajların sunulduğu teşviklerimiz devam etmektedir. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında olmazsa olmazı olan gençlerimize ve kadınlarımızın istihdamında ciddi destekler vermekteyiz. Hem artı istihdam teşviğimizle istihdamı arttırmak istiyoruz, hem de gençlerimizi işgücü piyasasına hazırlamak için altı ay süre ile onların bütün giderlerini biz finanse ediyoruz” dedi.

Genel Müdür Yardmcısı Kadri Kabak ise “Geçtiğimiz 10 yıllık süreci dikkate aldığımızda bu ülkenin nüfusu, işvereni, işletmecisi, tüccarı, esnafı 28 Avrupa Birliği ülkesinin tamamında ortaya çıkan ilave istihdamı tek başına ortaya çıkarmış, dünyada eşi benzeri olmayan nadir ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın düğmesine bastığı işaret fitilini ateşlediği istihdam seferberliği 2017 yılında hakikaten çok önemli sonuçlara vesile olmuş ve 1,5 milyonun üzerinde bir ilave istihdamı bu ülkenin işadamı esnafı üretme başarısını göstermiştir. 2018 yılı için istihdam seferberliğinin ikinci fazı devreye konulmuştur. Bu anlamda önümüzdeki süreçte 2018 yılında inşallah el birliği ile bu istihdam sorununa ilişkin olarak önemli çözüm yollarını birlikte üretme başarısını gösterebileceğiz” diye konuştu.

Fuar ikin gün süre ile ziyaret edilebilecek ve iş başvurusu yapmak isteyen kişiler, firma stantlarında başvurularını yapabilecek.

