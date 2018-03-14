Aydın'da 2 bin öğrenci Mehmetçik için dua etti

- Öğrencilerden görüntü - Dua edilmesinden detay - Drone görüntüsü - Öğrenciler ile röprotajAYDIN (AA) - Aydın 'da 2 bin ortaokul öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua etti.Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçik'e destekte bulunmak amacıyla okul bahçesinde toplandı.Ellerini semaya kaldıran öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akbulut tarafından okunan duaya eşlik etti.Duada, "Allah'ım devletimizi payidar eyle. Düşmanlarımızı kahreyle. Şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize şifa eyle. Ordumuza zafer nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle." şeklinde ifadeler yer aldı.Gazetecilere açıklama yapan Okul Müdürü Nadir Coşkun, "Bu dualarımızla Türk askerinin yanında olduğunu göstermek istedik. İnanıyoruz ki Mehmetçik’imiz Suriye’de başarılı olacaktır. Bu savaşı hak ile batılın savaşı olarak görüyorum. Biz de öğrencilerimiz de buna inandık ve 2 bin öğrencimizle dualarımızı ettik." diye konuştu. Öğrencilerden Aylin Akdeniz de böyle bir duayı yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Afrin’deki askerlerimizin gazası mübarek olsun. Onlara dualarımızı yolluyoruz. Her zaman her daim onların yanındayız." ifadelerini kullandıÖğrencilerden Rasim Arslan da "Dua ederken Türk askerini bir kez daha yüreğimde hissettim. Devletimizi ve milletimizi kimsenin bölemeyeceğini bir kez daha görmüş olduk." şeklinde duygularını dile getirdi.Öğrencilerden Canan Ünal ise Türk askerlerinin Afrin'den zaferle döneceklerine olan inancının tam olduğunu belirterek, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade etti.