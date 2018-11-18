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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Aydın'da 10 gündür aranan kadının cesedi bulundu

Aydın'da 10 gündür aranan kadının cesedi bulundu

olay yerinden görüntüler ve kaymakamın açıklamaları

( AYDIN )- Kayıp kadının cesedi günlerce aranan bölgede bulundu AYDIN

Yaşlı Kadın Kalp Krizi Alzheimer Hastası Harekete Geç Alzheimer 


- Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı evlerinde ikamet eden, alzheimer hastası Elmas Zeliha Altınkurt’un cesedi son görüldüğü yer şeklinde ihbarların yapıldığı ilçeye bağlı Ballıpınar Yaylası'nda bulundu. Arkadaşlarıyla kamp kurmak üzere annesine ait bağ evinin bahçesine giden bir genç tarafından bulunan Altınkurt’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaymakamlığa bağlı sosyal konutlarda yaşayan, mahallesinde ‘Zeliha’ adıyla bilinen 85 yaşındaki Elmas Altınkurt’tan 8 Kasım’dan bu yana haber alınamaması üzerinde ilçe harekete geçmişti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kimsesiz kadının bulunması için insan arama köpekleri ile birlikte resmi ekiplerin yanı sıra vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekipler de seferber olmuştu. 15 dönüm arazi içindeki yayla evine 40 metre mesafede bağ evinin bahçesinde ölüsüne ulaşılan Elmas Altınkurt’un ölüm sebebi ve ne zaman öldüğü araştırılıyor. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gelirken yapılan ilk incelemelerde yaşlı kadının kalp krizi, açıklık ve donma gibi birkaç etken nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. (ÖD-İK-
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