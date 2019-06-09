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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayder'de otomobilin çarptığı yayla evi yerinden oynadı

Ayder'de otomobilin çarptığı yayla evi yerinden oynadı

Kaza anı (güvenlik kamerası)

( RİZE ) RİZE

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 


- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda ilginç kaza kameralara yansıdı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yayla evine girdi. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde yoldan patika yola girmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin yerinden oynadığı görülürken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
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