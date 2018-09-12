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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydem Mobil MİM hizmete girdi - DENİZLİ

Aydem Mobil MİM hizmete girdi - DENİZLİ

- Aydem Elektrik Perakende Satış Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir konuşma - Mobil araçtan detay - Müşterilerin işlem yapması - Müşteri temsilcilerinden detayAydem Mobil MİM hizmete girdiDENİZLİ (AA) - Aydem Elektrik, fatura tahsilatında Mobil MİM hizmetini başlattı.Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talepler doğrultusunda fatura tahsilatlarında her türlü ödeme kolaylığı sağladıklarını söyledi.

Demir, Denizli , Aydın ve Muğla kent merkezi ile ilçelerinde, hizmet potansiyeli yüksek yerleşik şubeler ve anlaşmalı bankaların bulunmadığı bölgelerde fatura işlemlerini Mobil Müşteri İlişkileri Merkezleri'nde (MİM) gerçekleştireceklerini bildirdi.Mobil araçlar sayesinde şubelerdeki yoğun işlemleri hızlandırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Demir, "Böylece elektrik hizmeti ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedefliyoruz. Köy merkezlerinde, çarşılarda, pazar alanlarında ve müşteri yoğunluğunun yaşandığı yerlerde konumlanan Mobil Vezne sayesinde Aydem müşterileri, fatura tahsilat işlemlerini Müşteri İlişkileri Merkezleri'ne gitmeden anında gerçekleştirebilecek." diye konuştu.
Öte yandan elektrik fatura ödemeleri, Aydem'in yetkili Mobil MİM aracından makbuz karşılığında yapılabilecek.Aydem Mobil MİM personeli de dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için hafta içi 08.00 - 18.00 saatleri arasında personel tanıtım kartlarıyla hizmet verecek.

Bild Dolandırıcılık Rektör 

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