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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ayda 100 bin TL zarara rağmen kuşların yuvasını bozmadılar İzle

Ayda 100 bin TL zarara rağmen kuşların yuvasını bozmadılar İzle

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir hazır beton santralinin depolama sahasındaki 5 bin ton kumun içine kırlangıçlar yuva yapınca şantiyedeki tüm çalışmalar durduruldu. Şirketin sahibi Halil Başaran, kırlangıçların yuvasını bozmamak için yeni iş makineleri kiralayarak, hazır betonda kullanılmak üzere yeni kum satın almaya başladı.

Kırlangıç 

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