Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

Ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

Drone ile havadan detaylar

Rekor Allah Erimli Kış Mevsimi 

-Ayçiçeklerinden detaylar
-Çiftçiler ile röportaj

( SAMSUN -ÖZEL-HD)- "Bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördük"- Buğday ve arpadan umduğunu bulamayan çiftçinin yüzünü “ayçiçeği” güldürdü SAMSUN

- Samsun’un en önemli ayçiçeği ekim bölgelerinden olan Vezirköprü ilçesinde bol çiçek açan ayçiçeği, şimdiden üreticinin yüzünü güldürdü. Rekor verim bekleyen çiftçiler, "Bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördük" dedi.
Samsun’da kış mevsiminin sıcak geçmesi nedeniyle buğday ve arpadan umduğunu bulamayan çiftçinin yüzü, ayçiçeği ile güldü. Mart aylarında ekimi yapılan yağlık ayçiçeği yüzünü gösterdi. Ayçiçeği üretimi yapılan bölgede tarlalar sarıya büründü ve ayçiçeği olgunlaşma aşamasına girdi. Sarıya bürünen ayçiçeği tarlalarında adeta görsel şölen yaşanıyor. Bölgedeki çiftçiler bu sene rekor verim bekliyor. "Bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördük" Çiftçiler her yıl ekilen ayçiçeğinin bu yıl 2 kat daha fazla verimli olduğuna dikkat çekti. Hava şartlarının bölgede ayçiçeği yetiştirmek için uygun olduğunu belirten çiftçiler, bu kadar bol ayçiçeğini ilk kez gördüklerine dikkat çekti. Bölgede çiftçilik yapan 70 yaşındaki Hüseyin Akbulut, “Bu sene Allah bolca ayçiçeği verdi. Bu yıl kişi başı yaklaşık 5’er dönüm ayçiçeği ektik. Biz bunları mart ve nisan aylarında ekmeye başladık. Şu an durum çok iyi. Çiçekleri güzelce açtı. Ağustos sonu veya eylül gibi inşallah toplayıp satmaya başlayacağız” dedi.
"Ayçiçeği yüzümüzü güldürdü" Bir diğer çiftçi Mahmut Arslan ise, “Nisanda ekimlere başladık. Ağustos ve eylül ayı gibi de toplamaya başlayacağız. Bakanlık tarafından ayçiçeği yetiştirmeye yönelik desteklerimizi de aldık. Bu yıl çok verimli oldu. Ayçiçeği yüzümüzü güldürdü çok şükür” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı