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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Ayçiçeği hasadında ilginç yöntem İzle

Ayçiçeği hasadında ilginç yöntem İzle

-Traktör tekeriyle Ayçiçeği hasadı

Asad 

--Köy Muhtarı Yılmaz Türegün'ün açıklamaları

( KÜTAHYA )- Traktörün bir tarafının kriko ile kaldırılması ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sonra tekerleğin geri viteste boşta döndürülerek elde edilen teker gücü vasıtasıyla ayıklanan ayçiçekler, üreticilerin zamandan tasarruf etmesine neden oluyor KÜTAHYA

- Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde muhtar Yılmaz Türegün tarafından bulunan yöntem, ayçiçeği hasadının en büyük yardımcısı oluyor. Ayçiçeği hasadı sonrası ürünün ayıklanması bu işin en zor tarafı olduğu belirtildi. Köy Muhtarı Yılmaz Türegün tarafından kullanılan ve büyük ilgi gören traktörle ayıklama işi üreticilerinin imdadına yetişti. Muhtar Türegün tarafından, traktörün bir tarafının kriko ile kaldırılması ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sonra tekerleğin geri viteste boşta döndürülerek elde edilen teker gücü vasıtasıyla ayıklanan ayçiçekler, üreticilerin zamandan tasarruf etmesine neden oluyor. Türegün, yaptığı açıklamada, ''2 yıldır ayçiçeği ekiyorum. Hasat etmek için traktörle bu şekilde bir fikir ürettim. Gayet güzel oldu. Daha önceden çomakla döverek zorla çıkarıyorduk bu çekirdekleri. Şimdi traktörün tekeriyle yapmak için fikir geliştirdik ve daha güzel oldu. Çekirdeğimizden yemek için köyümüze buyurun'' dedi.
(YD-EFE)
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