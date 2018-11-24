Ayça öğretmenin hayalinin gerçekleşmesine az kaldı

-Çalışmalardan görüntüler

-Ayça öğretmenden görüntüler

-Ayça öğretmenin eve girmesi ve evi göstermesi

-Ayça öğretmen ile röportaj

-Necati'nin Ayça öğretmenin gününü kutlaması

-detaylar



( KAYSERİ -ÖZEL)- Öğretmenin ortaya çıkardığı dram sonrası yaptırılan evin yapımı devam ediyor KAYSERİ



- Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde öğretmenlik yapan Ayça Burcu Ökmen’in ortaya çıkardığı aile dramı sonrasında yapımına başlanan evin tamamlanmasına az kaldı. Öğrencisi Necati ile inşaat gelen Ayça öğretmen, “Ailenin sıcak yuvasına kavuşması için heyecanlanıyoruz” dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde 9 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine öğrencisine 'Neden beslenme çantan yok' diyen Ayça Burcu Ökmen, öğrencisinin evin gittiğinde 4 kişilik ailenin dramı ile karşılaştı. Öğrencisinin görme engelli annesi, babası ve kardeşiyle tek göz odada yaşamını sürdürdüğünü gören Ökmen, bunun üzerine harekete geçerek 'Necati için bir taşta sen koy' kampanyası başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle aileye ev yaptıran Ökmen, köylülerinde takdirini topladı. Tamamlanmasına ez kalan evi öğrencisi Necati ile birlikte inşaat ziyaret eden Ayça Burcu Ökmen, öğrencisine evi gezdirdi. Sınıf öğretmeni Ayça Burcu Ökmen, burada yaptığı açıklamada, “3 yıldır Kepez’deyim. Sınıfımla bu yıl tanıştım. Bizim serüvenimiz okulun ilk haftası beslenme çantasıyla başladı.

Güzel sonuçlara doğruda gidiyoruz. Acı olan bir şeyi görmeye çalıştım. Bunun için çözüm üretmek istedim. Beslenme çantasıyla çıktığımız yolda gıda yardımına doğru giderken kıyafet ihtiyaçları giderildi. Esas olan barınaktı. Şuanda da ailemizi mutlu yuvalarına kavuşturmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu işe önce ailemle başladık ve daha sonra insanların duyarlılığı arttı. ‘Necati için bir taşta sen koy’ diye kampanyaya dönüştürdük. Bizlere ulaşan tüm dostlarımıza, hayırseverlerimize ve tüm insanlara sonsuz teşekkürler. Evin yapımına başlayalı 1 ay oldu. Evin teslimi için geri sayıma başladık. İnşallah 2 haftaya ailemizi kalmaz yeni evlerine yerleştirmek için canla başla o günü bekliyoruz. İnşallah kışı yeni evlerinde, sıcak yuvalarında ve çocuklarla sağlıklı bir ortamda geçirmeleri en büyük gayemizdir” ifadelerini kullandı. Öğretmenlikte vicdanın çok önemli olduğunu kaydeden Ökmen, “Biz öğretmenlerimizden ne gördüysek onları yaşatmak için çaba gösteriyorum. Buradan da tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bize ulaşan duyarlı öğretmenlerimiz oldu. Onlara da burada çok teşekkür ediyorum. Benimle beraber bu ev için çok çaba gösteren okul müdürümüz Ahmet Çalış ve Nezahat öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Biz bir tohumu toprağa ekeriz. İnsan yetiştiriyoruz. Onu sulamak, ağaç haline getirip de yeşertmek biz öğretmenlerin görevidir. Elimizden geldiği kadar da bunun için çabalıyoruz” dedi.



