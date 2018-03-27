Aybüke öğretmenin annesinden Mehmetçiğe teşekkür

-Aybüke öğretmenin resminden görüntü

-Anne ile röp.

-Dede ile röp.

-ARŞİV

-Teröristlerin tespit edildiği bölgeden görüntüler

-Mağaralardan görüntüler

-Cenazeden görüntü

-Aybüke Öğretmen'in türkü söylerken görüntüsü

-Aybüke Öğretmen'in fotoğrafı



( KARABÜK )- Anne Zehra Yalçın: “Bu habere çok çok sevindim” KARABÜK



- Batman’ın Soson ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Agit Baran’ kod adlı teröristin 2017’de Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit eden terörist olması Aybüke öğretmenin ailesinin acısını hafifletti. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, kızını şehit eden teröristin öldürülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Anne Zehra Yalçın, “Bu olayın üstünden o zaman bir tanesi gebermişti çok şükür. Biri yaşıyor deniliyordu. Bu zaman kadar yaşadığını bilmiyordum, ölmüştür diye düşünüyordum ama bugün haberlerde duyunca çok sevindim geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun. Bu habere çok çok sevindim” dedi.

72 yaşındaki dede Ömer Gümüşçü ise, haberi duyunca çok sevindiğini kaydederek, “ Ben ikisinin de öldü biliyordum o teröristlerin. Ama maalesef demek ki ölmemiş. Bugün öldürülünce çok sevindim, mutlu oldum” dedi.

Dede Gümüşçü, torunu ile ilgili hiç aklından çıkaramadığı bir anısını da gazetecilere anlattı. (YE-

