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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aybüke öğretmen anısına halı saha turnuvası düzenlendi

Aybüke öğretmen anısına halı saha turnuvası düzenlendi

Tunuvadan görüntü

Öğretmen Felsefe Futbol Turnuvası Terör Örgütü Saldırı 

-Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın'a plaket verilmesi,
-Röportajlar
-Arşiv görüntüler

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- Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına İstanbul’da futbol turnuvası düzenlendi.
İstanbul’da Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF)'in katkıları ile yapılan turnuvaya şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, Tekmen Derneği Ankara Başkanı Merdan Yıldırım ve İstanbul'daki Osmancıklılar katıldı.
Aybüke öğretmenin Batman’ın Sason ilçesinde hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini hatırlatan baba Sadık Yalçın, “Aybüke öğretmen sportif etkinliklerle ön plana çıkan, sporun yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da müziği kendisine felsefe edinmiş bir öğretmendi. Eğitimin başlangıcı spordur. Aybüke öğretmende bu tür sosyal ve sportif çalışmaların içerisinde yer alıyordu. Çorumlu hemşehrilerimizin sahiplenerek bu turnuvaya ismini vermesi bizleri çok mutlu etti. Dileğimiz gençlerimizin bu turnuvayı kardeşçe bitirmesi ve gelecek yıllarda da bu turnuvanın devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
Yıl sonuna kadar devam edecek turnuvaya 36 takım katılıyor.
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