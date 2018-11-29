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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ayasofya açıklarında gemi yangını söndürme tatbikatı

Ayasofya açıklarında gemi yangını söndürme tatbikatı

Tatbikattan görüntü

Sofya Tatbikat Helikopter 

-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında dün öğle saatlerinde provası yapılan ve paniğe neden olan gemi yangını söndürme tatbikatı bugün gerçekleştirildi.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) tarafından organize edilen ve ‘Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in isminin verildiği tatbikat Ayasofya açıklarında yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği İstanbul’dan Trabzon’a gelmekte olan klor gazı yüklü bir gemide makine dairesinde patlama oldu ve yangın çıktı. 14 mürettebatlı gemide 4 kişi klor gazından etkilenirken, toplam 11 kişi de yaralandı. Gemiden gelen acil durum çağrısı sonrası Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yangınla ilgili UMKE ve AFAD ekiplerine bilgi verildi.
Gemideki yangın söndürülürken, yaralılar da dikkatli bir şekilde tahliye edildi. Gemi yangını tatbikatına Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, bir Sahil Güvenlik helikopteri, AFAD ve UMKE ekipleri ile Trabzon Liman Başkanlığı personelinin de içinde yer aldığı 124 kişi ile 22 araç katıldı.

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