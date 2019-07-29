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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldı

Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldı

Drone detayları

( ANKARA ) ANKARA

Uzunlu Güzergah Efes Trafik Yoğunluğu 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kentin birçok noktasında yeni yol, kavşak ve alt geçit yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarını tamamladı. Yapımına Şubat ayında başlanan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalışarak tamamladığı Törekent-Sincan OSB ile Ankara-Ayaş güzergahında yer alan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” trafiğe açıldı. Sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlayacakları, trafik yoğunluğunu azaltacak olan 562 metre uzunluğundaki alt geçit ve kavşağı hizmete girdi. Toplamda 11 bin 650 ton asfalt serim işleminin gerçekleştirildiği alt geçit, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşuyor.
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