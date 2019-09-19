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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ayaş'ta KOSGEB sertifikası heyecanı - ANKARA

Ayaş'ta KOSGEB sertifikası heyecanı - ANKARA

- Kursiyerler ile Kaymakam Arif Karaman'ın konuşması - KOSGEB Sincan Müdürü Ahmet Koç'un konuşmasıAyaş'ta KOSGEB sertifikası heyecanı - Girişimcilik kursunu tamamlayan 40 kişi sertifikalarına kavuştuANKARA (AA) - Ankara 'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Ayaş Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi ve Sincan KOSGEB Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursun sertifika töreni, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.KOSGEB Sincan Müdürü Ahmet Koç, törendeki konuşmasında, sertifikaların önemine dikkati çekerek, kursiyerlere hibe krediler verilebildiğini belirtti.
Konuşmanın ardından 40 kişi, girişimcilik sertifikalarını aldı.

Siyer Bild Girişimcilik 

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