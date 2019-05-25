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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu Video

Ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu Video

CENAZENİN KALDIRILMASI

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta kanala düşen 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi KAHRAMANMARAŞ

Kanald Cenaze Bild 


- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir çocuk ayaklarını yıkarken kanala düşerek boğuldu. Alınan bilgiye göre, Dedepaşa Mahallesi’nde sarımsak işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki Ferhat A. ayaklarını yıkamak için tarlanın yanında bulunan kanala geldi. Burada ayağı kayan Ferhat A. kanala düştü. Yakınlarının yardımıyla kanaldan çıkarılan Ferhat A.’nın 112 ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ferhat A.'nın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.

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