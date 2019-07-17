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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ayaklarını direksiyona uzatarak kullanan motosikletli ölümü hiçe saydı İzle

Ayaklarını direksiyona uzatarak kullanan motosikletli ölümü hiçe saydı İzle

Motosiklet sürücüsü keyfi için hayatını tehlikeye attı.

( BURSA ) BURSA

Araç Kamerası Kamera Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'da bir motosiklet sürücüsü adeta hayatını tehlikeye attı. Bursa-Mudanya yolunda motosikleti ile 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü ayaklarını direksiyona uzatarak yolculuk yaptı. Hem kendi hayatını, hem de trafikteki sürücülerin hayatını riske atan motosiklet sürücüsü yanından geçen araçlara aldırmadan yoluna devam etti. O anlar bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
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