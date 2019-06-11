Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
'Ayaklarıma kara sular indi' deyimi tarihe karışıyor İzle

'Ayaklarıma kara sular indi' deyimi tarihe karışıyor İzle

detay görüntüler

Polis Frekans Masaj 

-Furkan Bozdağ konuşma

( MALATYA - ÖZEL) "Ayaklarıma kara sular indi" deyimi tarihe karışıyor- Genç mucidin tasarladığı ayakkabı ile uzun yollar artık yormayacak MALATYA

- Malatya’da Furkan Bozdağ isimli genç mucidin tasarladığı mekanik masaj ayakkabısı görenleri şaşırtıyor. Üretime hazır hale gelen ayakkabı ayaklara yaptığı masaj ve konforu ile özellikle uzun yol yürüyenlere büyük kolaylık sağlayacak. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve henüz atanamadığı için babasının ayakkabı dükkanında çalışan Furkan Bozdağ, işten arta kalan zamanlarını değerlendirerek masaj ayakkabısı tasarladı. Daha önce asker ve polisler için de elektroşoklu ayakkabı yapan Bozdağ’ın icat ettiği masaj ayakkabısı özellikle uzun yol yürüyenler için büyük kolaylık sağlayacak. Bozdağ'ın dizayn ettiği ayakkabı, ayağın temel ve refleks noktalarından basınçla titreşim yaparak ayağın altındaki kılcal damarları hareketlendirip kan dolaşımını hızlandırıyor ve masaj etkisiyle ayaklara rahatlama hissi veriyor Ayakkabının tamamen ortopedik olarak tasarlandığını ve üretime hazır hale getirdiğini ifade eden Bozdağ, ürünün hem yürürken hem de dinlenirken kullanılabileceğini belirtti.
Ayakkabının arka kısmına koyduğu tuş sayesinde masaj özelliğinin devreye girdiğini dile getiren Bozdağ, “Masaj özelliği topukta ayağın uç noktasına kadar bir frekans yayıyor. Şarj edilebilir özelliği var. Vibratörün hareketi sonucu oluşan hava akımı içeriye sürekli hava pompalıyor bu da bakterilerin ölümüne yol açıyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı