Ayakları öğretmenliğine engel olamadı İzle

-Öğretmenin tekerlekli sandalye ile sınıfa girişi

-Sınıfta ders işlemesi

-Öğrenciler ile röp

-Öğretmen ile röp

-Müdüre hanım ile röp

-Öğretmenin asansörle inmesi

-Arabaya binmesi



( ADIYAMAN )- Öğrencileri onu hayata bağladı- Adıyaman’da yüksekten düşerek iki ayağını kullanamaz hale gelen fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derslere giriyor ADIYAMAN



- Adıyaman’da yüksekten düşen ve iki ayağını kullanamayan Matematik Öğretmeni Bedriye Çiloğlu’na bu talihsiz kaza çok sevdiği mesleğini yapmasına engel olamadı. Adıyaman’da 2014 yılında cam silerken aşağı düşen ve belden aşağısı tutmayan Bedriye Çiloğlu, yaşadığı bu talihsiz kazayla hayata küsmedi. Tam aksine hayata daha çok bağlandı. Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Matematik öğretmenliği yapan 30 yaşındaki Bedriye Çiloğlu, tekerlekli sandalye ile yaşamayı kabul ederek, çok sevdiği mesleğini sürdürdü. Aracı ile okula gelen ve tekerlekli sandalyeye ile engelli asansörüne binerek sınıfına giren Bedriye öğretmen kendisini hayata bağlayan öğrencilerine ders veriyor. Mesleğini ve öğrencilerini çok seven Bedriye Öğretmen için okul idaresi de okulun giriş katında Matematik sınıfı oluşturuldu. Bedriye Öğretmen öğrencilere Matematik dersini bu sınıfta veriyor. Öğrenciler Bedriye Çiloğlu’nu çok sevdiklerini ve idealist bir öğretmen olduğunu dile getirdi. Bedriye Çiloğlu, kendisini hayata öğrencilerin bağladığını belirterek, öğretmenliğin bedensel bir meslek olmadığını tamamen gönül işi olduğunu söyledi.



Bedriye Çiloğlu, “Engel diye bir şey yoktur. Öğretmenliğin ben beden işi olduğuna değil, tamamen beyin, gönüllülük ve kalp işi olduğuna inanıyorum. Ben yaşamış olduğum olumsuz olaylardan daha sonra tekrar öğretmenliğe döndüm ve yaşama öğrencilerim sayesinde bağlandım. Öğretmenlik çok fedakarlık isteyen bir meslektir. Biz bu bağlamda öğrencilerimiz için, onların yoluna ışık tutmak için, meşale olmak için buradayız. Öğrencilerim beni tekrar hayata bağladı. Engelleri aşmamda, engellerimi göz ardı etmemde bana büyük faydaları dokundu. Ben engelli insanların eve tıkanmasını istemiyorum. Özellikle mesleklerini icra etmelerini istiyorum. Bu şekilde hayata bağlanmalarını istiyorum. Öğrencilerim iyi ki var. Ben her defasında öğrencilerimle karşılaştığımda şunu söylüyorum, iyi ki öğretmenim, iyi ki öğrencilerimle birlikteyim” dedi.

Okul Müdürü Aysun Hallaç ise, Bedriye Çiloğlu’nun enerjisi ve güler yüzü ile ilham verdiğini belirterek, “Biz Bedriye Çiloğlu öğretmenimizle çalıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Çünkü çok pozitif bir öğretmen. Enerjisiyle, güler yüzü ile bize de ilham veriyor Bedriye öğretmenimizin bizlere öğretmenlik mesleğinin gerçekten gönül mesleği olduğunu gösteren bir örnektir” ifadelerini kullandı.

