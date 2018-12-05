Ayakları bağlı halde telef olmuş iki köpek bulundu

-İki köpeğin ayaklarının bağlı olması

-Kadının açıklama yapması



( ADANA )- Adana'da boş arazide ayakları bağlı halde telef olmuş iki köpek bulan bir kadın köpeklere işkence yapıldığını iddia etti ADANA



- Adana'da boş arazide ayakları bağlı halde telef olmuş iki köpek bulan bir kadın köpeklere işkence yapıldığını ileri sürdü. Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam İlçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokak köpeklerine yemek veren bir kadın yine boş arazide köpeklere yemek götürdüğü sırada iki köpeğin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeklerin yanına gittiğinde ise köpeklerin ayaklarının iple bağlı olduğunu ve telef oldukları belirledi. Kadın köpeklerin bu halini cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medyada yayınlayarak köpeklerin telef edilip boş araziye atıldığını ileri sürdü. Ayrıca kadın videoda köpeklere, araba falan çarpmadığını, telef edilip buraya atıldığını, Türkiye'de hayvan haklarının olmadığını söylediği görüldü.



