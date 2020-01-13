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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı

Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı

Eroinin olduğu ayakkabının topuğunun polis tarafından bıçakla kesilip uyuşturucunun çıkarılması

( DENİZLİ )- Zehir tacirinin ayakkabısının topuğundaki eroin zulasını polis patlattı DENİZLİ

Otobüs Terminali Uyuşturucu Akalan Narkotik Polis Ekipleri 


- Denizli'de ayakkabısının topuğunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs narkotik polisi tarafından yakalandı. Operasyonda şahsın ayakkabısının topuğuna sakladığı poşet içindeki eroini polis bulup bıçakla topuğu keserek çıkardı. Edinilen bilgilere göre, operasyon narkotik polisi tarafından şehirler arası otobüs terminalinde yapıldı. A.K., (35) isimli şahsın kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yönünde bilgi alan polis ekipleri şahtı terminalde gözaltına aldı. Ardından şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri şahsın ayakkabılarından şüphelendi. Bıçakla şahsın ayakkabısının topuklarını kesen polis ekipleri poşet içerisinde 20 gram uyuşturucu yakaladı. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. (GC-
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