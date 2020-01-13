Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı

- Denizli'de ayakkabısının topuğunda uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs narkotik polisi tarafından yakalandı. Operasyonda şahsın ayakkabısının topuğuna sakladığı poşet içindeki eroini polis bulup bıçakla topuğu keserek çıkardı. Edinilen bilgilere göre, operasyon narkotik polisi tarafından şehirler arası otobüs terminalinde yapıldı. A.K., (35) isimli şahsın kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yönünde bilgi alan polis ekipleri şahtı terminalde gözaltına aldı. Ardından şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri şahsın ayakkabılarından şüphelendi. Bıçakla şahsın ayakkabısının topuklarını kesen polis ekipleri poşet içerisinde 20 gram uyuşturucu yakaladı. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. (GC-
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