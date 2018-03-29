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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ayakkabının dilinden eroin çıktı İzle

Ayakkabının dilinden eroin çıktı İzle

-polis kamerası-

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Harekete Geç Naylon Poşet 

-Polisin bıçak ile ayakkabının dil kısmını kesip eroini çıkarması

( DENİZLİ )-Polis aradığı uyuşturucuyu iç çamaşırlarından ve ayakkabının dilinde buldu DENİZLİ

- Denizli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şahsın yapılan üst aramasında ayakkabının dili ile iç çamaşırlarına gizlenmiş halde 35 gram eroin ele geçirildi. Ayakkabının dilinin içerisinden eroinin çıkarması ise polis kamerası tarafından anbean görüntülendi. Edinilen bilgilere göre operasyon Pamukkale ilçesi Pınarkent mevkiinde yapıldı. Antalya’dan kente eroin sevk edileceği istihbaratını alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı takibe alan ekipler 20 GD plaka sayılı aracı Pınarkent mevkiinde durdurdu. Ardından araçta ve şüphelilerin üzerinden arama yapan ekipler bir şahsın ayakkabısının dil kısmına naylon poşet parçasına sararak yerleştirdiği eroini buldu. İç çamaşırlarına da uyuşturucu madde gizleyen şahıslardan toplamda 35 gram eroin ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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