Ayakkabıcılar Arastası restore edilecek - ÇORUM

- Tarihi Ayakkabıcılar Arastası çarşısından görüntüler - Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'ın açıklamaları - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün açıklamalarıAyakkabıcılar Arastası restore edilecekÇORUM (AA) - Çorum 'daki tarihi Ayakkabıcılar Arastası, restore edilerek kent turizminin hizmetine sunulacak.Şehrin en merkezi noktasında bulunan ve yaklaşık 300 iş yerinin bulunduğu arasta, aslına uygun olarak restore edildikten sonra ticaret merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, proje hakkında bilgi vermek üzere, arasta esnafıyla istişare toplantısında bir araya geldi.Arastadaki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Necmeddin Kılıç, arastadaki dükkanların aslına bire bir uygun olarak restore edileceğini söyledi.
Çorum Ayakkabıcılar Arastasının Sağlıklılaştırılması Projesi kapsamında öncelikle arastadaki dükkanların tek tek inceleneceğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:"Eldeki doneleri toplayıp fikir yürüterek aslına uygun bir şekilde restore edeceğiz. Projenin tamamlanmasından önce işin mali büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olmamız mümkün değil. Ancak ciddi bir maliyet tutacağını zannediyorum. Bütün halkımızı temin ederim ki Çorum 'a yapılan en güzel hizmetlerden bir tanesi burası olacak. Çünkü burası Çorum 'un kalbi."Kılıç, bugün alışveriş merkezi olarak bilinen yapıların tarihteki adının "arasta" olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Arastanın aslına uygun olarak restore edilmesi hem bölge esnafımıza, hem ilimize, hem tüketiciye, hem de ilimiz turizmine hizmet edeceği açıktır. Diğer taraftan da ilimizin kentsel güzelliğini tamamlayacak bir işlem olacaktır. Esnafımızın onayı ve katkısı olmadan bu çalışmayı yürütme şansımız bulunmamaktadır. Dolayısıyla desteklerinizi bekliyoruz." Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de restorasyon projesinin ancak esnafın desteğiyle gerçekleştirilebileceğini vurguladı.Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte insanların sırf arastayı görmek için bile Çorum 'a gelebileceklerini ifade eden Gül, "AVM'ler, çağın gerektirdiği mekanlardır. Ancak inşallah biz burayı restore ettirdiğimizde vatandaşın buraya göstereceği ilgi daha yüksek olacaktır. Ayrıca Çorum 'un da marka değerini artıracaktır. İlimize ve esnafımıza hayırlı olsun." diye konuştu. Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Arslan ile arasta esnafı katıldı.