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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ayakkabı tasarımcısıyken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı oldu İzle

Ayakkabı tasarımcısıyken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı oldu İzle

Sanatçının çalışmaları

El Sanatları 

-Sami Tekiner ile röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Çalışmalarına ABD, ÇİN, Almanya ve Arap ülkeleri talip İSTANBUL

- Beyoğlu’nda ayakkabı tasarımcısıyken ışıklı 3 boyutlu gravür tablo sanatçısı olan Sami Tekiner, ABD, Çin ve Arap ülkelerin sanatı kendilerine mal etmek için peşinde olduğunu belirtti.
“Dünyada tekim diyen” ışıklı gravür sanatçı, ülkesinin kendisine sahip çıkmasını istedi. İstanbul’da yıllar önce ışıklı ve üç boyutlu gravür tablolar yaparak dikkatleri üzerine çeken Sami Teker, her resmi ve çizimi şablonlar oluşturarak ışıklı ve üç boyutlu tablolara dönüştürüyor. Yeni oluşan el sanatlarına öncülük yapan Sami Tekiner, tasarım çalışmalarının ABD, ÇİN ve Arap ülkelerin dikkatini çektiğini ve Almanya’nın bu çalışmayı yapacak makine dahi ürettiğini belirtti.
“ABD’li, Çinli ve Arap girişimciler ülkelerinde yapmamı istediler” Sanatçı Sami Tekiner, “Işıklı ve üç boyutlu gravür çalışmalarına yaklaşık 10 yıl önce başladım. Daha öncesinde ayakkabı tasarımcılığı yapıyordum. İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi ile İstanbul Boğazı bana bu çalışmanın ilhamını verdi. Önce Galata Kulesinin resim ve fotoğraflarında bu tekniği uyguladım Özel bıçak ve kesici aletleri kullanarak LED ışıkları ve kesimlerle şablonlar oluşturup üç boyutlu tablolar yapmaya başladım. Araştırmalarıma göre benim bu yaptığım iş dünyada ilk oldu. İstanbul’a gelen ABD’li, Çinli ve Arap turistler ve girişimciler bu işi ülkelerinde yapmam için tekliflerde bulundular. Ama ben dünyada ilk olan bu el sanatları çalışmasının ülkeme mal olması ve istihdam üretecek düzeye ulaşmasını istedim” dedi.

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