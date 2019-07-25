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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ayakkabı tabanında uyuşturucu bulundu

Ayakkabı tabanında uyuşturucu bulundu

Operasyon görüntüsü

Jandarma Uyuşturucu Akalan Narkotik Yolcu Otobüsü 

-Ayakkabının içinden uyuşturucu çıkarılması
-Yakalanan uyuşturucunun sergilenmesi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, narkotik köpeği Geçim, ayakkabı tabanında zulalanmış 650 gram reçine esrar buldu. Edinilen bilgiye göre Sivas’ta yol kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, bir yolcuya ait valiz içerisindeki ayakkabının tabanında zulalanmış 650 gram reçine esrar bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan yolcu çıkartıldığı mahkeme tarağından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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