Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu - GAZİANTEP İzle

- Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri - Cenaze aracının gelmesi - Bebeğin ambulanstan alınıp cenaze aracına konulmasıAyakkabı kutusunda bebek cesedi bulunduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 25 Aralık Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde kaldırımda ayakkabı kutusunun içinde bebek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bebeğin üç günlük olduğunu ve öldüğünü belirledi.Bebeğin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.
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