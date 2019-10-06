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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı - ADIYAMAN

Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin şüphelileri binadan çıkarmaları - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Adıyaman 'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren A.D. ile M.R.B. kapı önlerindeki ayakkabıları çalmak istedi.Site görevlisi durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri ayakkabıları çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Polis ekipleri, çalınan ayakkabıyı sahibine teslim etti.Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin kullandıkları motosikletin ise trafikten men kaydının olduğu öğrenildi.

Polis Aracı Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

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