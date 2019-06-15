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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ayakkabı hırsızı kızlar kamerada

Ayakkabı hırsızı kızlar kamerada

Güvenlik kamerası( hırsızlık anları)

( MANİSA ) MANİSA

Sosyal Medya Küçük Kız Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Manisa’da bir apartmandan ayakkabı çalan bir erkek, 3 kız güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Tunca Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz ve yaşları küçük olduğu görülen bir erkek, 3 kız gözüne kestirdikleri apartmana girerek, katları tek tek gezdi. Erkek şüpheli, apartman kapısı önünde gözetleme yaparken, 3 kız ise dairelerin önündeki ayakkabıları inceledi. Şık giyindiği gözlenen kızlardan biri, beğendiği ayakkabıyı alıp apartmandan çıkmak isterken, apartman sakinlerinden biri kapıya açarak içeriye girdi. Bir anda paniğe kapılan küçük kız ayakkabıyı arkasına sakladı. Apartman sakinini oyalayan kız, arkasında sakladığı ayakkabıyla birlikte apartmandan çıkarak gözden uzaklaştı. Ayakkabısının çalındığını gören apartman sakini, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Mağdur vatandaş, görüntüleri emniyete de vererek şikayetçi olacağını belirtti.

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