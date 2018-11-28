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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ayakkabı fabrikasında yangın - İSTANBUL

Ayakkabı fabrikasında yangın - İSTANBUL

- Yangın anı (Vatandaş Kamerası) - Söndürme çalışmalarından görüntülerAyakkabı fabrikasında yangın - Arnavutköy'deki fabrikanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir ayakkabı fabrikasının çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.Haraçcı Hadımköy Yolu üzerindeki 4 katlı fabrikanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikada, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Çatı Katı Fabrika Bild Trol 

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